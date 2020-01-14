Текст песни британской The Beatles, написанный от руки гитаристом коллектива Джорджем Харрисоном, уйдёт с молотка.
Черновик со словами к композиции While My Guitar Gently Weeps
Отмечается, что музыку записали при участии Эрика Клэптона, и это единственная песня группы, записанная с гитаристом, не входящим в состав ливерпульского квартета.
While My Guitar Gently Weeps вошла в альбом 1968 года, получившим название The Beatles, который также известен как «Белый альбом».
Подлинный контракт, заключённый между британской группой The Beatles и их менеджером Брайаном Эпстайном на старте их карьеры, продали на аукционе Sotheby's за £275 тысяч, писал NEWS.ru.
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