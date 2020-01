https://static.news.ru/photo/1a6dd9a8-36c9-11ea-aa82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manchester Daily Express/PERB960208/Global Look Press

Текст песни британской The Beatles, написанный от руки гитаристом коллектива Джорджем Харрисоном, уйдёт с молотка.

Черновик со словами к композиции While My Guitar Gently Weeps выставлен на онлайн-торгах Moments in Time со стартовой стоимостью в $195 тысяч.

Отмечается, что музыку записали при участии Эрика Клэптона, и это единственная песня группы, записанная с гитаристом, не входящим в состав ливерпульского квартета.

While My Guitar Gently Weeps вошла в альбом 1968 года, получившим название The Beatles, который также известен как «Белый альбом».

Подлинный контракт, заключённый между британской группой The Beatles и их менеджером Брайаном Эпстайном на старте их карьеры, продали на аукционе Sotheby's за £275 тысяч, писал NEWS.ru.