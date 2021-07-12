В Голливуде заявили о нарушении Болдуином заповеди обращения с оружием

Один из оружейных экспертов Голливуда раскрыл главную ошибку Алека Болдуина, приведшую к трагедии на съёмочной площадке. По словам консультанта Брайана Карпентера, актёр пренебрёг самой важной заповедью обращения с оружием, пишет The New York Post.

Эксперт рассказал о том, что оружие, в данном случае пистолет, никогда не должно быть направлено в сторону живого человека. Это является «первой заповедью» стрелка, и об этом знают все, кто так или иначе связан с оружием. Это правило работает и в том случае, если пистолет остаётся незаряженным или в нём находятся холостые патроны.

Никогда не наводите ствол на объект, который вы не планируете поразить. Ведите себя, будто все ружья всегда заряжены, даже если это не так, — подчеркнул Карпентер.

Голливудский консультант подчеркнул, что ради безопасности окружающих всё оружие, которое используется на съёмочной площадке, актёры обязаны нацеливать только на неживой объект, чаще всего это манекен. Оборудование, актёры или члены съёмочной команды не должны попадать в зону поражения.

Несколькими днями ранее глава Российской гильдии каскадёров Александр Иншаков осудил актёра за инцидент, произошедший во время съёмок вестерна «Ржавчина» (Rust). Он назвал Болдуина идиотом, который решил похулиганить в надежде на то, что в стволе находятся холостые патроны.

На сегодняшний день следствие рассматривает несколько версий произошедшего, одна из которых — человеческий фактор.

22 октября во время работы над одной из сцен вестерна исполнитель одной из ролей актёр Алек Болдуин произвёл выстрел из пистолета. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако по каким-то причинам в нём оказались боевые боеприпасы. В итоге была убита кинооператор Галина Хатчинс, тяжёлое ранение в ключицу получил режиссёр Джоэл Соуса. Виновник трагедии сотрудничает со следствием. Он также присутствовал на церемонии прощания с погибшей по его вине Хатчинс.

По данным агентства AP, с конца 90-х годов жертвами подобных ошибок на съёмках только в США стали 43 человека.