«Моё сердце разбито»: Алек Болдуин высказался по поводу ЧП на сьёмках

Американский актёр Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмочной площадке, в результате которого погибла оператор. Он заявил, что потрясён произошедшим. Сейчас актёр на связи с её мужем и предлагает свою поддержку ему и его семье. Об этом Болдуин написал в Twitter.

Нет слов, чтобы передать моё потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унёсшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего коллеги. Я сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, — пишет он.

Болдуин также сообщил, что поддерживает связь с мужем погибшей женщины. Он предложил свою поддержку ему и его семье.

Моё сердце разбито из-за её мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину, — добавил актёр.

Ранее американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что у актёра Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссёра, в пистолете был один боевой патрон.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Трагедия произошла во время съёмок эпизода, когда актёр выстрелил из бутафорского пистолета. В результате инцидента на съёмках фильма «Ржавчина» погибла кинооператор Галина Хатчинс.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Съёмки фильма приостановлены. Сам Болдуин уже был допрошен в рамках следствия, а после освобождён. Ему пока не предъявлены обвинения.