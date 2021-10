«Моё сердце разбито»: Алек Болдуин высказался по поводу ЧП на сьёмках

Болдуин также сообщил, что поддерживает связь с мужем погибшей женщины. Он предложил свою поддержку ему и его семье.

Ранее американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что у актёра Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссёра, в пистолете был один боевой патрон.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and