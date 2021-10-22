«Моё сердце разбито»: Алек Болдуин высказался по поводу ЧП на сьёмках
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:34, 22 октября 2021
Алек БолдуинФото: JAVIER ROJAS/Global Look Press
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Американский актёр Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмочной площадке, в результате которого погибла оператор. Он заявил, что потрясён произошедшим. Сейчас актёр на связи с её мужем и предлагает свою поддержку ему и его семье. Об этом Болдуин написал в Twitter.
Нет слов, чтобы передать моё потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унёсшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего коллеги. Я сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, — пишет он.
Болдуин также сообщил, что поддерживает связь с мужем погибшей женщины. Он предложил свою поддержку ему и его семье.
Моё сердце разбито из-за её мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину, — добавил актёр.
Ранее американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что у актёра Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссёра, в пистолете был один боевой патрон.
1- There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and