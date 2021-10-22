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«Моё сердце разбито»: Алек Болдуин высказался по поводу ЧП на сьёмках

19:34, 22 октября 2021
«Моё сердце разбито»: Алек Болдуин высказался по поводу ЧП на сьёмках Алек Болдуин Фото: JAVIER ROJAS/Global Look Press
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Американский актёр Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмочной площадке, в результате которого погибла оператор. Он заявил, что потрясён произошедшим. Сейчас актёр на связи с её мужем и предлагает свою поддержку ему и его семье. Об этом Болдуин написал в Twitter.

Нет слов, чтобы передать моё потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унёсшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего коллеги. Я сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, — пишет он.

Болдуин также сообщил, что поддерживает связь с мужем погибшей женщины. Он предложил свою поддержку ему и его семье.

Моё сердце разбито из-за её мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину, — добавил актёр.

Ранее американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что у актёра Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссёра, в пистолете был один боевой патрон.

Трагедия произошла во время съёмок эпизода, когда актёр выстрелил из бутафорского пистолета. В результате инцидента на съёмках фильма «Ржавчина» погибла кинооператор Галина Хатчинс.

Съёмки фильма приостановлены. Сам Болдуин уже был допрошен в рамках следствия, а после освобождён. Ему пока не предъявлены обвинения.

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