Актёр из «Дальнобойщиков» рассказал о пьяной драке со Шнуровым

https://static.news.ru/photo/4e49c6d6-99db-11ea-9be6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Шевченков Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Российский актёр Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке с музыкантом Сергеем Шнуровым. Артист известен по участию в сериале «Дальнобойщики».

Шевченков признался в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1», что долгое время имел проблемы с алкоголем. В 2003 году он принимал участие в работе на фильмом «Игры мотыльков» вместе со Шнуровым. В один момент он захотел познакомиться с лидером группы «Ленинград» и отправился к нему в номер гостиницы, предварительно выпив.

Я плохо помню, что там случилось, если честно. В итоге нетрадиционно мы как-то познакомились, — заявил артист.

Шевченков рассказал, что Шнуров разбил ему об голову бутылку шампанского, но серьёзных травм удалось избежать. Участники съёмочной группы позже убедились, чтобы артисты не пересекались. В итоге им удалось помириться.

Как писал NEWS.ru, в апреле американский актёр Эзра Миллер, предположительно, напал на женщину в Исландии. Момент инцидента попал на видео.