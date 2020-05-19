Актёр из «Дальнобойщиков» рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Российский актёр Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке с музыкантом Сергеем Шнуровым. Артист известен по участию в сериале «Дальнобойщики».
Шевченков
Я плохо помню, что там случилось, если честно. В итоге нетрадиционно мы как-то познакомились, — заявил артист.
Шевченков рассказал, что Шнуров разбил ему об голову бутылку шампанского, но серьёзных травм удалось избежать. Участники съёмочной группы позже убедились, чтобы артисты не пересекались. В итоге им удалось помириться.
Как писал NEWS.ru, в апреле американский актёр Эзра Миллер, предположительно, напал на женщину в Исландии. Момент инцидента попал на видео.
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