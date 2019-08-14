https://static.news.ru/photo/d64331d6-becf-11e9-acb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Эрик Робертс на международном турнире по самбо в Сочи заявил, что хотел бы получить российское гражданство. По его словам, РФ напоминает ему Соединённые Штаты.

Он отметил, что считает Россию романтичной страной.

Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство, — подчеркнул он.

Каждый человек любит государство, в котором живёт, уверен он, потому что во всех странах «своя прекрасная жизнь», передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, актёр говорил о российском паспорте, когда прилетал в Ростов-на-Дону на Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. Тогда он сказал, что не первый раз приезжает в Россию, успел полюбить нашу страну и с удовольствием принимает участие в российских проектах.