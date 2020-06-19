«Яндекс» построит новую штаб-квартиру у Воробьёвых гор

https://static.news.ru/photo/95e09558-b220-11ea-8d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» представила проект новой штаб-квартиры, которую начнут строить в Гагаринском районе Москвы по проекту лондонского бюро PLP Architecture. В кампусе появится общедоступный парк, кофейни, бассейн и лекционные залы.

Штаб-квартиру построят на месте гостиницы «Корстон», расположенной на улице Косыгина у подножия Воробьёвых гор. Ландшафтный парк, который спроектирует ответственная за «Зарядье» компания Arteza, займёт территорию между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича.

Первые два этажа «Яндекс» отдаст под кафе, аптеки, салоны красоты. Для сотрудников обустроят столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн и просторную террасу на крыше.

Штаб-квартира «Яндекса» станет не только домом для сотрудников и комфортным пространством для местных жителей, но ещё и большой образовательной площадкой с презентационными залами, учебными классами, лекторием и музеем компьютерной техники, — отмечено в сообщении компании.

Главным архитектором выступил Ли Полисано — автор проекта лондонской Heron Tower. Помимо британцев PLP Architecture, в проект вовлечены российские бюро АПЕКС и РТДА. Подготовка стройплощадки начнётся до конца 2020 года.

Сейчас компания занимает кампус в районе метро «Парк культуры».

Как писал NEWS.ru, в июне «Яндекс» подтвердил планы реструктуризации с передачей Сбербанку контроля над «Яндекс.Маркетом» и возвращением контроля над «Яндекс.Деньгами».