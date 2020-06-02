«Яндекс» прокомментировал возможную продажу Сбербанком доли в компании

https://static.news.ru/photo/b961994e-a4da-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила намерение провести «реструктуризацию владения в совместных предприятиях» после публикации The Bell о намерении Сбербанка передать IT-компании свою долю в «Яндекс.Маркете» и полностью выкупить «Яндекс.Деньги».

«Яндекс» рассматривает возможную реструктуризацию, — цитирует сообщение ТАСС.

По информации The Bell, крупнейшая технологическая компания России также выставит на продажу до 5% своих акций — долями в «Яндексе» якобы заинтересовались ВТБ и инвестиционный фонд Millhouse миллиардера Романа Абрамовича.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Сбербанк передал «золотую акцию» компании в созданный «Яндексом» Фонд общественных интересов. Новая структура выступит гарантом того, что российский IT-гигант не станет иностранной собственностью.