Wildberries оштрафовал продавца на 118 тысяч рублей из-за курьера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маркет-плейс Wildberries оштрафовал продавца на 118 тысяч рублей за «неполучение возвращенного товара», сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, компания сама приняла заказ на доставку, а потом отменила ее, не уведомив продавца.

Baza пишет, что мужчина решил вернуть со склада компании сразу 179 единиц своего товара. В техподдержке ему предложили оформить доставку курьером компании, однако в пункт выдачи заказ пришел не полностью. Продавец не стал ничего забирать, так как Wildberries подтвердил, что позже курьером будет доставлена остальная часть. Однако несколько дней спустя мужчина увидел в личном кабинете огромный штраф.

Когда мужчина начал разбираться, в компании ему заявили, что курьеры такие большие заказы не возят. Кроме того, они работают как самозанятые и не подчиняются Wildberries.

В середине марта пункты выдачи Wildberries в ряде регионов России стали массово закрываться. Сотрудники маркетплейса отказывались выходить на работу из-за введенной системы штрафов. В итоге компания отменила более 10 тысяч наложенных штрафов.

Депутат от КПРФ Сергей Обухов обратился в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Минтруд с требованием проверить действия руководства Wildberries на предмет нарушений трудового законодательства, Гражданского кодекса, а также Конституции.