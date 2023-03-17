Депутат КПРФ призвал Генпрокуратуру проверить Wildberries Депутат от КПРФ Обухов: руководство Wildberries нарушает трудовое законодательство России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат от КПРФ Сергей Обухов обратился в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Минтруд с требованием проверить действия руководства маркетплейса Wildberries, сообщает RTVI. В запросе парламентария указано, что компания регулярно нарушает трудовое законодательство, а также Гражданский кодекс России и Конституцию.

Обухов отметил, что сложившаяся вокруг Wildberries ситуация способна создать социальную напряженность «из-за массового высвобождения работников отрасли». Депутат также призвал Минтруд проверить маркетплейс на предмет наличия трудовых отношений между работниками и компанией.

Глава министерства труда Антон Котяков накануне сообщил, что ведомство подключилось к разрешению ситуации с забастовками работников маркетплейса Wildberries.

Ранее стало известно, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» готовятся внести законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у маркетплейсов, включая Wildberries. Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что юристы изучают, нарушило ли руководство Wildberries российский закон. Он пригласил представителей компании на очную встречу.