Минтруд пообещал разобраться с забастовками в Wildberries Котяков: Минтруд разбирается с ситуацией в Wildberries

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд подключился к разрешению ситуации с забастовками работников маркетплейса Wildberries, заявил глава ведомства Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости. Накануне работники нескольких пунктов выдачи Wildberries отказались выходить на работу, пока им не выплатят зарплату.

Сейчас к Wildberries приковано много внимания, и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга. В ситуации разбираемся, — сказал министр.

Котяков добавил, что Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости. По его словам, речь в данном случае идет о традиционных трудовых отношениях, и они должны соответствовать нормам ТК РФ.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» готовятся внести законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у маркетплейсов, включая Wildberries. Первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что юристы изучают, нарушило ли руководство Wildberries российский закон. Если да, Госдума направит официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.