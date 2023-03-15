Пункты выдачи Wildberries стали массово закрываться в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утром 15 марта сразу несколько пунктов выдачи Wildberries не открылись в Бурятии и Забайкальском крае, сообщает портал Тайга.инфо. Это связано с забастовкой работников компании из-за введенной системы штрафов. В Сети появились кадры из закрытых отделений.

На дверях в некоторых пунктах выдачи висят объявления о том, что ПВЗ не заработают, пока сотрудникам не выплатят зарплату. По всем возникающим вопросам работники отделений рекомендуют обращаться к руководству Wildberries.

Среди главных требований сотрудников ПВЗ — отмена штрафов за бракованные товары и их возвраты, введение гибкого графика приемки поступаемого товара, а также отмена системы рейтинга при привязке к конкретному региону.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники Wildberries пригрозили устроить забастовку по всей стране из-за штрафов для владельцев пунктов выдачи, которых, как утверждалось, обязали возмещать полную стоимость брака. Сообщалось, что в офис компании пришли более 50 собственников ПВЗ, но к ним никто не вышел, а охранники сказали, что все сотрудники на удаленке.

При этом представители маркетплейса в беседе с NEWS.ru заявили, что информация о забастовках и закрытии пунктов выдачи Wildberries не соответствует действительности. По их словам, СМИ, сообщавшие о «бунте» партнеров компании и «штурме» офиса, «раздули из мухи слона».