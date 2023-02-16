Владелец крупного книжного издательства продаст бизнес из-за ЛГБТ-скандала Владелец Popcorn Books собирается продать издательство из-за ЛГБТ-скандала

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Денис Котов

Владелец Popcorn Books Денис Котов ищет покупателей на издательство на фоне возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник. При этом стоимость актива значительно упала из-за публикации романа «Лето в пионерском галстуке», который и стал поводом для разбирательства.

Предприниматель и основатель сети «Буквоед» приобрел 100% ООО «Попкорн букс» в июле 2022 года.

2 февраля издатель Денис Котов сообщил, что печать книги «Лето в пионерском галстуке» приостановлена по инициативе издательства Popcorn Books. Тексты книг сейчас находятся на экспертизе в рамках возбужденного против Popcorn Books дела о пропаганде ЛГБТ.

На следующий день Минюст России внес авторов романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елену Прокашеву и Екатерину Дудко в список иноагентов. Прокашева в начале декабря заявила, что покинула Россию.

Ранее стало известно, что Денис Котов вошел в обновленный состав Общественного совета (ОС) при Министерстве культуры РФ. Это следует из размещенного на сайте Минкультуры приказа за подписью главы ведомства Ольги Любимовой. Данную информацию в беседе с NEWS.ru также подтвердил народный артист России, художественный руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.