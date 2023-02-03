Блогер Соболев и авторы «Лета в пионерском галстуке» признаны иноагентами

Фото: sobolevbro/vk.com

Николай Соболев

Минюст внес пятерых человек в список иностранных агентов. Среди них в том числе оказался блогер Николай Соболев, который в сентябре покинул Россию.

Также в реестре оказались ведущий канала «Популярная Политика» Александр Макашанец, авторы книги «Лето в пионерском галстуке» Екатерина Дудко и Елена Прокашева, координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин.

Ранее гособвинение попросило заочно приговорить к девяти годам колонии журналиста и блогера Веронику Белоцерковскую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за распространение фейков о российской армии. В марте она опубликовала в соцсетях сообщения о событиях в Буче, которые по содержанию не соответствовали позиции Минобороны РФ. Россияне знают Белоцерковскую как автора кулинарных книг.