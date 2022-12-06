Автор книги «Лето в пионерском галстуке» заявила об отъезде из России Соавтор книги «Лето в пионерском галстуке» Малисова покинула Россию

Фото: popcornbooks.me

Елена Малисова

Писательница Елена Малисова, выступившая соавтором книги «Лето в пионерском галстуке» и ее продолжения «О чем молчит Ласточка», покинула Россию и находится за границей. Об отъезде из страны писательница рассказала в своем Telegram-канале. По словам Малисовой, сейчас она «не в конечной точке своего маршрута».

Я не в России, но не в конечной точке своего маршрута. В общем. Я называю это «нигде». Что делаю? Пиши книги, конечно. А что еще можно делать в текущих обстоятельствах? — сообщила Елена Малисова.

Ранее писательницы Катерина Сильванова и Елена Малисова, авторы книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», раскритиковали ужесточение в России ответственности за пропаганду ЛГБТ. Они назвали сам закон «ужасным» и расценили его принятие как «попытку отобрать у нас литературные миры, в которых мы прятались от суровой действительности».

В конце ноября на прошедшей в Москве пресс-конференции, состоявшейся в рамках обсуждения закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что книга «Лето в пионерском галстуке» стала отправной точкой для инициирования поправок. Роман повествует об отношениях между двумя юношами, встретившимися в лагере летом 1986 года.