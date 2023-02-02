Остановлена печать скандальной книги «Лето в пионерском галстуке» Владелец Popcorn Books Котов: печать романа «Лето в пионерском галстуке» приостановлена до решения суда

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Печать и распространение романа Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке» и его продолжения «О чем молчит ласточка» приостановлены по инициативе издательства Popcorn Books, сообщил NEWS.ru владелец издательства Денис Котов, отвечая на вопрос о судьбе книг, тексты которых сейчас находятся на экспертизе в рамках возбужденного против Popcorn Books дела о пропаганде ЛГБТ.

По словам Котова, он приобрел Popcorn Books в прошлом году в связи с «высокой динамикой роста продаж издательств в растущих нишах». В декабре 2022 года против издательства, выпустившего скандальный роман «Лето в пионерском галстуке» о любви пионера и вожатого и продолжения «О чем молчит ласточка», было возбуждено первое в России дело по новому закону об ЛГБТ-пропаганде.

Спорные позиции больше не печатаются и не распространяются по инициативе издательства до вынесения решения суда, что свидетельствует о том, что коллектив намерен действовать в рамках законодательства, — сообщил Котов.

Ранее стало известно, что Денис Котов, владеющий издательством Popcorn Books, вошел в обновленный состав Общественного совета (ОС) при Министерстве культуры РФ. Это следует из размещенного на сайте Минкультуры приказа за подписью главы ведомства Ольги Любимовой. Данную информацию в беседе с NEWS.ru также подтвердил народный артист России, художественный руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.

По словам Запашного, который состоял в прежнем Общественном совете при Минкультуры и вошел в новый состав, Денис Котов действительно является членом ОС при Минкультуры. Его состав глава ведомства Ольга Любимова утвердила в середине декабря 2022 года. Первое заседание обновленного ОС после январских каникул состоялось на днях. Дрессировщик призвал не предпринимать в отношении владельца Popcorn Books никаких действий до завершения следствия по делу об ЛГБТ-пропаганде.

При этом председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призналась NEWS.ru, что включение Котова в обновленный состав Общественного совета при Министерстве культуры стало для нее «неприятной новостью». Она назвала это «неумным шагом со стороны Минкульта» и заявила, что отправила депутатский запрос на имя главы ведомства Ольги Любимовой с просьбой предоставить подтверждение информации о новом составе Общественного совета при Минкультуры РФ, проинформировать о критериях отбора лиц в совет и причинах включения в него Дениса Котова.