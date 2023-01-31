Фигурант дела об ЛГБТ-пропаганде вошел в совет Минкульта России Владелец подозреваемого в ЛГБТ-пропаганде издательства Котов стал членом совета при Минкультуры

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Денис Котов

Российский предприниматель Денис Котов, владеющий издательством Popcorn Books, которое выпустило нашумевший роман «Лето в пионерском галстуке» и против которого было возбуждено первое в России дело об ЛГБТ-пропаганде, вошел в обновленный состав Общественного совета (ОС) при министерстве культуры РФ. Это следует из размещенного на сайте Минкультуры приказа за подписью главы ведомства Ольги Любимовой. Данную информацию в беседе с NEWS.ru также подтвердил народный артист России, художественный руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.

По словам Аскольда Запашного, который состоял в прежнем Общественном совете при Минкультуры и вошел в новый состав, Денис Котов действительно является членом ОС при Минкультуры. Его состав глава ведомства Ольга Любимова утвердила в середине декабря 2022 года. Первое заседание обновленного ОС после январских каникул состоялось на днях.

Дрессировщик призвал не предпринимать в отношении владельца Popcorn Books никаких действий до завершения следствия по делу об ЛГБТ-пропаганде.

Я не знаю деталей возбужденного против издательства дела. Могут ведь не найти состав преступления, а мы заранее устроим поклеп на человека и окажемся не правы. Если есть состав нарушения, то должен работать закон. И только потом принимать меры, — считает Аскольд Запашный.

При этом артист заявил, что ОС «должен более тщательно проверять, кого принимает в свои ряды, это однозначно».

Как следует из размещенного на сайте Минкультуры приказа за подписью министра культуры Ольги Любимовой, новый состав ОС, куда вошел в том числе Денис Котов, был утвержден ею 12 декабря 2022 года. Спустя две недели против принадлежащего Котову издательства Popcorn Books было возбуждено первое в России дело об ЛГБТ-пропаганде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он пояснил, что дело возбудили после его запросов по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) ОМВД «Гольяново» 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).

Парламентарий назвал Popcorn Books «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России». Он отметил, что после вступления в силу нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в декабре 2022 года издательство «не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры». Депутат выразил надежду, что «дело будет доведено до суда и „Попкорн букс“, бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам».