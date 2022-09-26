«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию нового бренда Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Вкусно — и точка» отправила заявку в Роспатент для регистрации нового бренда, который будет носить название «Кафе — и точка». По документам, которые попали в распоряжение АГН «Москва», новый товарный знак регистрируется в согласии с международной классификацией товаров и услуг (МКТУ) № 16, 21, 29, 30 и 43.

Данная сертификация позволяет производить и продавать различные напитки, включая чай и кофе, а также хот-доги, корн-доги, йогурты, соевые котлеты, яичницы и оладьи. Кроме того, дается право на работу кафе и доставку продуктов под данным названием.

Заявку на регистрацию «Кафе — и точка» подала организация «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс»).

Представители «Вкусно и точка» в разговоре с журналистами АГН подтвердил, что в данный момент они занимаются регистрацией этого названия. В сети быстрого питания отметили, что «Кафе — и точка» уже запущена в предприятиях сети «Вкусно — и точка».

В меню «Кафе» входит широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты, — уточнил сотрудник компании.

Ранее гендиректор компании «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал, какие продукты удалось заместить после ухода «Макдоналдса» с российского рынка. По его словам, в России заместили крахмал, который использовался в производстве булочек, но пока не получается локализовать производство дыма, использующегося при изготовлении бекона.