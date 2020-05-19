В туристической отрасли оценили убытки из-за коронавируса

Доходы туристической отрасли туризма во всём мире из-за пандемии коронавируса могут сократиться примерно на $450 млрд. Такой прогноз содержится в докладе генсекретаря Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураба Пололикашвили королю Испании.
Эксперт отметил, что туризм находится среди тех сфер бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали от эпидемии.
По оценкам UNWTO, турпоток по итогам 2020 года может оказаться примерно на треть меньше обычного,
Бронирование авиабилетов уже сейчас показывает снижение на 80% по всему миру. Резкое сокращение было зафиксировано в первом квартале. Наибольшее падение — порядка 98% — зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Что касается гостиничной индустрии, то она по сравнению с 2019 годом «просела» по бронированию на 75%.
Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация туроператоров России обратилась к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с просьбой облегчить турпоездки по стране после отмены региональных ограничений. Для этого предложено снизить себестоимость туров и выделить субсидии на компенсацию коммунальных расходов объектов размещения.
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