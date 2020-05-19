В туристической отрасли оценили убытки из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7a1b5ad2-99d0-11ea-b91b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Доходы туристической отрасли туризма во всём мире из-за пандемии коронавируса могут сократиться примерно на $450 млрд. Такой прогноз содержится в докладе генсекретаря Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураба Пололикашвили королю Испании.

Эксперт отметил, что туризм находится среди тех сфер бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали от эпидемии.

По оценкам UNWTO, турпоток по итогам 2020 года может оказаться примерно на треть меньше обычного, передаёт РИА Новости.

Бронирование авиабилетов уже сейчас показывает снижение на 80% по всему миру. Резкое сокращение было зафиксировано в первом квартале. Наибольшее падение — порядка 98% — зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что касается гостиничной индустрии, то она по сравнению с 2019 годом «просела» по бронированию на 75%.

Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация туроператоров России обратилась к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с просьбой облегчить турпоездки по стране после отмены региональных ограничений. Для этого предложено снизить себестоимость туров и выделить субсидии на компенсацию коммунальных расходов объектов размещения.