В ГД напомнили о важных мерах поддержки предпринимателей Депутат Кравченко напомнил о важных мерах поддержки предпринимателей

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Правительство и профильные ведомства ведут постоянную совместную работу по поддержке бизнеса, в частности, реализуются меры по временному снижению налоговой нагрузки в отдельных отраслях, вырабатываются новые режимы налогообложения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Денис Кравченко. Он напомнил о законе, который предусматривает заявительный порядок возмещения НДС, введение нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний и снижение пени при просрочке уплаты налогов в два раза.

Для представителей малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях предусмотрено продление на полгода сроков уплаты УСН. При этом отсрочка автоматизирована — никаких заявлений в ФНС писать не нужно. Эта мера позволит высвободить компаниям порядка 37 млрд рублей. В целом политика государства нацелена на принятие мер по снижению регуляторной нагрузки на бизнес, созданию более комфортных условий ведения деятельности, а также на оперативное решение возникающих проблем отечественных предприятий. Важно отметить сегодняшнее предложение Максима Решетникова о возможной реструктуризации долгов российских компаний за рубежом. Фактически это возможность снять долговую нагрузку со многих предприятий, работающих на транснациональных рынках, — сообщил Кравченко.

Депутат выразил уверенность, что в дальнейшем следует придерживаться политики по поддержке бизнеса, развитию альтернативных каналов поставок и укреплению экономического и промышленного суверенитета.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с укреплением рубля продлится еще несколько месяцев. По его словам, показатель эффективности многих отечественных предприятий, ориентированных на экспортную продажу, уже ушел в минус. Политик считает, что многим российским компаниям придется свернуть инвестиционные проекты, а в некоторых случаях и вовсе сократить объемы производства.