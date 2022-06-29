Решетников не исключил закрытия предприятий в России Решетников: многие предприятия в России могут закрыться, если актуальная ситуация на рынке сохранится

Многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с укреплением рубля продлится еще несколько месяцев, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По словам Главы Минэка, показатель эффективности многих отечественных предприятий, ориентированных на экспортную продажу, уже ушел в минус, пишет РИА Новости. Решетников подчеркнул, что он и его коллеги ожидают, пока ситуация на рынке стабилизируется. Политик считает, что многим российским компаниям придется свернуть инвестиционные проекты, а в некоторых случаях и вовсе сократить объемы производства.

Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. <...> Если ситуация (на рынке — News.ru) продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства, — заявил Решетников.

Экономист подчеркнул, что власти РФ поставили данную проблему в центр внимания.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ситуация в российской экономике складывается непросто, сейчас особенно важно проявлять гибкость и иметь возможность быстро реагировать на изменения. Она добавила, что экономическая обстановка уже не будет такой, какой была раньше.

По словам Набиуллиной, нижняя точка спада экономики РФ придется на четвертый квартал 2022 года. Глава регулятора подчеркнула, что риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.