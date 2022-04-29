Набиуллина назвала нижнюю точку спада российской экономики Набиуллина: пик спада российской экономики придётся на IV квартал 2022 года

Эльвира Набиуллина / Фото Пресс-служба Банка России

Нижняя точка спада экономики РФ придется на четвёртый квартал 2022 года, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, которые приводит РИА Новости, риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.

Для иллюстрации будущей динамики более показательно сопоставление четвёртого квартала следующего года с нижней точкой спада — четвёртым кварталом этого года. <...> Ожидаем, что к концу следующего года ВВП увеличится на 4-5,5% по сравнению с концом этого года, — сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18–23% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году. При этом в 2023 году российская экономика в условиях структурной перестройки постепенно начнёт расти.

До этого Центробанк спрогнозировал сокращение российского ВВП на 8–10% в 2022 году. По словам его представителей, снижение темпов экономического производства будет связано с «факторами на стороне предложения».