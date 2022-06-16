«По-прежнему не будет»: Набиуллина заявила о сложной ситуации в экономике Глава Центробанка Набиуллина заявила, что в российская экономика не будет прежней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина

Ситуация в российской экономике складывается непросто, сейчас особенно важно проявлять гибкость и иметь возможность быстро реагировать на изменения, сообщила на Петербургском международном экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости. Она добавила, что экономическая обстановка уже не будет такой, какой была раньше.

Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией, — сказала Набиуллина.

По ее словам, сильное санкционное давление на Россию может сохраниться надолго или даже навсегда, поэтому нужно искать пути, которые помогут исправить ситуацию.

Ранее Набиуллина заявила, что если значительно сократится экспорт нефти из России, может произойти проинфляционное давление. По ее словам, сейчас многое зависит от того, насколько быстро удастся перенаправить нефть на другие рынки, а также от того, как отразится снижение поставок на общем доходе государства.