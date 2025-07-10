Робота с ПМЭФ заметили бегающим по улицам Китая Похожий на модель с ПМЭФ робот бегал по улицам Китая и попал на видео

Робота, который похож на модель с Петербургского международного экономического форума, бегал по улицам Китая и попал на видео. На представленном MK.RU ролике видно, как за ним пытаются поспеть дети.

На кадрах можно заметить, как робот, размером с ребенка, бежит с маленькими китайцами наперегонки. Дети в этот момент смеются, а один мальчик следует за разработкой, наводя на нее ручные часы. Предположительно, ребенок управлял роботом, за которым бежал вместе с остальными.

Похожий робот был замечен на ПМЭФ, когда приветствовал гостей и здоровался с ними за руку. Моделью управлял искусственный интеллект, обучающийся по мере поступления задач. Робот может не только ходить, но и бегать, прыгать, а также выполнять множество разных функций.

Ранее одного из роботов, представленных как отечественная разработка на ПМЭФ, нашли на AliExpress. Отличия между «форумным» и экземпляром на китайском маркетплейсе оказались минимальны. Приблизительная стоимость такой «игрушки» — около 2 млн рублей.