Tesla выплатит своим клиентам по $16 тысяч из-за медленной подзарядки

https://static.news.ru/photo/3834b198-bca9-11eb-b275-96000091f725_660.jpg Фото: Tesla Motors

Норвежский суд обязал производителя электромобилей выплатить владельцам Tesla Model S и Model X по $16 тысяч. Как сообщает издание Electrek, причиной иска стала слишком медленная зарядка батарей на станциях Supercharger после обновления программного обеспечения и снижение запаса хода машин.

Если не будет апелляции, Tesla придётся заплатить по $16 тысяч каждому из тысяч пострадавших владельцев в стране. Штраф может быть ещё более значительным, поскольку аналогичные судебные процессы находятся в стадии разработки в других странах, — сообщает издание.

Model S и Model X комплектуются батареей на 85 киловатт-часов. Как рассказал владелец электромобиля 2014 года выпуска, изначально на одном заряде его машина могла проехать 247 миль (397 км), а после обновления — только 217 миль (349 км).

При этом в самой компании заявили, что одной из целей программы обновления была защита аккумулятора и увеличение срока его службы, что и привело к снижению запаса хода. По данным Tesla, проблема коснулась лишь «небольшого процента владельцев» электрокаров. Будет ли компания подавать апелляцию, пока неизвестно.

Первый в РФ завод по выпуску электромобилей Tesla предложил ранее открыть в Калужской области губернатор региона Владислав Шапша. Политик написал об этом в своём Telegram-канале, отреагировав на выступление Илона Маска, который анонсировал начало официальных продаж Tesla в России. Шапша заявил, что регион «полностью к этому готов». В Калужской области уже действуют заводы Volkswagen и Peugeot-Citroen, ещё одно предприятие выпускает кабины для машин Volvo. В регионе также функционирует множество компонентных производств.

В своём выступлении на форуме «Новое знание» Маск отметил, что компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Он также сообщил, что электромобиль будет официально продаваться в Казахстане и других странах СНГ.