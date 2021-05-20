Первый российский завод Tesla предложили открыть в Калужской области

https://static.news.ru/photo/c3bb9cfa-ba1e-11eb-a89b-96000091f725_660.jpg Фото: Ding Ting/XinHua/Global Look Press

Первый в РФ завод по выпуску электромобилей Tesla предложил открыть в Калужской области губернатор региона Владислав Шапша. Политик написал об этом в своём Telegram-канале, отреагировав на выступление Илона Маска на форуме «Новое знание». Американский бизнесмен анонсировал начало официальных продаж Tesla в России.

Шапша заявил , что регион «полностью к этому готов». В Калужской области уже действуют заводы Volkswagen и Peugeot-Citroen, ещё одно предприятие выпускает кабины для машин Volvo. В регионе также функционируют множество компонентных производств.

В своём выступлении на форуме «Новое знание» Маск отметил, что компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Он также сообщил, что электромобиль будет официально продаваться в Казахстане и других странах СНГ.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая в Москве, параллельно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. В программе форума запланированы выступления около 150 спикеров. Мероприятие охватит такие темы, как наука, технологии, культура, спорт, IT и ряд других.