Первый российский завод Tesla предложили открыть в Калужской области

Первый в РФ завод по выпуску электромобилей Tesla предложил открыть в Калужской области губернатор региона Владислав Шапша. Политик написал об этом в своём Telegram-канале, отреагировав на выступление Илона Маска на форуме «Новое знание». Американский бизнесмен анонсировал начало официальных продаж Tesla в России.
Шапша
В своём выступлении на форуме «Новое знание» Маск отметил, что компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Он также сообщил, что электромобиль будет официально продаваться в Казахстане и других странах СНГ.
Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая в Москве, параллельно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. В программе форума запланированы выступления около 150 спикеров. Мероприятие охватит такие темы, как наука, технологии, культура, спорт, IT и ряд других.