Стало известно, сколько брендов действительно закрылись в России В России закрылись 25% брендов из числа объявивших об уходе

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После начала спецоперации на Украине об изменении статуса своего бизнеса в России объявили 85 зарубежных брендов, из них полностью прекратили работу только 25%, сообщает РБК со ссылкой на исследования аналитиков. Около 40% компаний нашли способы остаться на отечественном рынке.

К числу компаний, действительно прекративших работу в Росси, относятся KEA, Jysk, Decathlon, бренды группы H&M и часть брендов Inditex Group.

Опасения массового исхода мировых торговых брендов не оправдались. Порядка 40% из них нашли возможность тем или иным способом остаться, — рассказала аналитик Татьяна Дивина.

Порядка трети (32%) брендов продали бизнес новым владельцам или передали в управление своему локальному менеджменту. В большинстве случаев (67%) новыми владельцами стали отечественные компании, а остальное разделили между фирмы из ОАЭ, Турции и Ливана.

Возобновили работу под прежними названиями или провели ребрендинг 6% компаний. Еще 34% пока остаются в режиме приостановки работы.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал всего доброго ушедшим с отечественного рынка иностранным компаниям. Он отметил, что из-за давления своих властей они терпят колоссальные убытки.