Большинство иностранных компаний, ушедших из России под давлением своих властей, терпят колоссальные убытки, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив». Он принял их выбор и решение и пожелал им всего доброго.
Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства. Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали, — сказал Путин.
Ранее швейцарские экономисты заявили, что из-за событий на Украине Россию покинули менее 9% компаний из стран Евросоюза и «Большой семерки». Доходность компаний, которые остались на российском рынке, оказалась немного выше, чем у тех, которые решили покинуть Россию.
Экономисты отметили, что в четвертом квартале прошлого года динамика на рынке не претерпела значительных изменений.