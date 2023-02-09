«Всего доброго»: Путин помахал на прощание ушедшим из России брендам Путин попрощался с ушедшими из России брендами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Большинство иностранных компаний, ушедших из России под давлением своих властей, терпят колоссальные убытки, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив». Он принял их выбор и решение и пожелал им всего доброго.

Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства. Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали, — сказал Путин.

Ранее швейцарские экономисты заявили, что из-за событий на Украине Россию покинули менее 9% компаний из стран Евросоюза и «Большой семерки». Доходность компаний, которые остались на российском рынке, оказалась немного выше, чем у тех, которые решили покинуть Россию.

Экономисты отметили, что в четвертом квартале прошлого года динамика на рынке не претерпела значительных изменений.