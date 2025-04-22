Стало известно о подводных камнях создания бизнеса в ОАЭ Эксперт АЭИ Танцюра заявила о высоких пошлинах на открытие бизнеса в ОАЭ

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В ОАЭ на открытие и содержание бизнеса уйдет много средств: только регистрация компании может обойтись в сумму до $15 тысяч, заявила в беседе с Readovka.news эксперт Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра. По ее словам, стоит также учитывать ежегодные расходы на продление лицензии, а также оформление резидентских виз.

Открыть бизнес в ОАЭ возможно, но сначала придется вложить собственные средства и лишь потом появится возможность получать доход, предупредила Танцюра. Она отметила, что добиться успеха здесь непросто: местная бюрократия работает иначе, а законы гораздо строже, чем во многих других странах.

Особенности бизнес-этикета в ОАЭ могут вызвать дополнительные сложности у российских предпринимателей. Порой бизнесменам тяжело адаптироваться к местным офисным порядкам, например отсутствию гибкого графика или даже обычной зоны отдыха, добавила эксперт.

Финансовый советник Александра Дегтярева ранее предостерегла россиян от открытия бизнеса на заемные средства, поскольку он не сработает в 90% случаев. Дело может прогореть, а кредит придется выплачивать еще долгое время, отметила специалист.