Стало известно, как разбогатели российские миллиардеры с начала 2024 года BBI: крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на $17,7 млрд с начала года

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Андрей Мельниченко

Бывший бенефициар СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко за первые пять месяцев года заработал больше других российских миллиардеров, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Общее состояние богатейших бизнесменов России увеличилось за этот период на $17,762 млрд.

Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин остается самым богатым российским предпринимателем, однако с начала года его состояние снизилось на $54,4 млн. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов расположился на второй строчке с состоянием $27,4 млрд, рост — $2,78 млрд.

Состояние Мельниченко увеличилось на $6,28 млрд, до отметки $25,1 млрд. В рейтинге богатейших российских бизнесменов он находится на шестой строчке. Больше всего за первые пять месяцев года потерял совладелец СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко. Его состояние сократилось на $3,14 млрд, до $11 млрд. Он находится на 11-м месте рейтинга.

Ранее стало известно, что состояние богатейших российских предпринимателей в общей сложности за первые четыре месяца выросло на $14,895 млрд. Бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко занял шестую строчку в списке.