Стало известно, насколько увеличилось состояние миллиардеров России BBI: состояние богатейших предпринимателей России увеличилось на $14,895 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние богатейших российских предпринимателей в общей сложности за первые четыре месяца выросло на $14,895 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко занял шестую строчку в списке.

Предприниматель, по данным BBI, вновь прибавил «больше всех». Состояние попавшего под санкции ЕС Мельниченко увеличилось на $5,34 млрд — до $24,2 млрд. Индекс рассчитывался на основе стоимости акций компаний, где миллиардеры владеют долями.

Состояние одного из основных владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина с начала 2024 года выросло на $255 млн и составило $31,3 млрд. Он занял первое место в рейтинге. Вторую и третью строчку соответственно заняли совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов и бенефициар компании НЛМП Владимир Лисин.

Четвертое место у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Капитал последнего снизился на $1,57 млрд. На пятой строчке остался основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Состояние россиянина выросло на $4,22 млрд.

Мельниченко занял шестое место, а седьмое — Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), чье состояние с начала года сократилось больше всех в списке. Восьмую строчку по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа «Онэксим»). Девятое и десятое места достались основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману и совладельцу «Новатэка» и «Сибура» Геннадию Тимченко.

Тем временем новые владельцы компаний, которые ушли из России, начали задумываться о перепродаже. Собственники не могут справиться с управлением.