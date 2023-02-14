Матвиенко призвали разрешить продавать алкоголь по почте Глава Федерации рестораторов Бухаров обратился в Совфед с просьбой разрешить онлайн-продажу вин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с просьбой разрешить общепиту дистанционно продавать алкоголь с помощью «Почты России», передает РИА Новости. По его словам, эта инициатива поддержит малый и средний бизнес, а также позволит сохранить рабочие места в сфере, где особенно остро ощущается кризис.

Скорейшее принятие данного законопроекта окажет значительную поддержку ресторанной сфере, а также станет дополнительным импульсом для малого и среднего предпринимательства, позволит существенно расширить и увеличить каналы продажи, в том числе российского вина в сегменте ресторанного бизнеса, и позволит сохранить рабочие места, — говорится в письме Бухарова.

Глава профессионального сообщества ссылается на опыт других стран, где такой способ торговли позволил исключить из оборота контрафакт. Также Бухаров поясняет, что проверять возраст покупателя дистанционно можно с помощью системы ЕСИА или же это сможет делать курьер непосредственно при передаче продукта.

Ранее сообщалось, что работа «Почты России» по онлайн-продаже алкоголя может начаться уже в апреле. На тот момент занимавший пост гендиректора компании Максим Акимов пояснял, что заказать и получить алкоголь смогут только совершеннолетние граждане через специальную витрину, а сам товар будет доставлен не раньше, чем через сутки с момента заказа. Вина будут исключительно отечественными.