Red Wings может получить разрешение на полеты в Грузию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания Red Wings может получить разрешение на осуществление прямых рейсов из Москвы в Тбилиси, сообщает пресс-служба Росавиации. Согласно опубликованному документу, в неделю планируется осуществлять 21 рейс.

Вместе с тем в документе говорится, что Red Wings может получить допуск и для авиасообщения с Грузией из Самары и Казани. Количество еженедельных полетов на каждом из направлений может достигнуть семи.

10 мая Россия отменила действовавший с 2019 года запрет на прямое авиасообщение с Грузией, а также разрешила туристам из закавказского государства быть в стране без виз до 90 суток. Два соответствующих указа были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным. Они начнут действовать с 15 мая.

Сенатор Владимир Джабаров объяснил, что отмена запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию является хорошим знаком. Он уточнил, что Грузия повела себя очень достойно и отклонила требование США присоединиться к антироссийским санкциям.

Однако позже президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter, что считает отмену визового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения неприемлемыми в связи с украинским кризисом. По ее словам, такой шаг со стороны Москвы является провокацией.