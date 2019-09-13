На сегодняшний день механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Дальневосточном федеральном округе строится по модели софинансирования инфраструктуры — это начальный этап. С ростом предпринимательской и инвестиционной активности инструменты ГЧП приобретут особую значимость и не будут настолько ограниченными в своих конфигурациях. Но пока это вопрос рынка и инфраструктурной стагнации Дальнего Востока. Как только картинка начнёт меняться, палитра инструментов финансирования и партнёрства станет шире. Об этом News.ru рассказал представитель АО «РНГ» по связям с органами власти Дмитрий Пискунов.

Однако зачем бизнесу ГЧП в области развития инфраструктуры населённых пунктов, кадров, экологии, не являющихся частью предпринимательства? Ведь в отдалённых регионах с добывающей промышленностью это проблемно и затратно.

По мнению Пискунова, как раз в таких регионах и отраслях бизнес чувствует в подобном необходимость, так как это стало ежедневной реальностью.

Мы стараемся обеспечивать длительную жизнь бизнесу как части отрасли, которая, в свою очередь, обеспечивает благополучие местности. Это важно, потому что без жителей при оттоке населения и бизнесу работать невозможно. Отрасль является системообразующей, поэтому важно, чтобы люди жили комфортно и не уезжали. Дмитрий Пискунов представитель «РНГ» по связям с органами власти

В современных условиях конкуренции и норм экологической безопасности крайне важно обеспечить месторождениям большие объёмы нефтеотдачи. Именно поэтому нынешние проекты имеют срок жизни от 25 до 40 лет, а долгосрочные возможности являются мотивационной составляющей для руководителей бизнеса преодолевать трудности, связанные с внедрением инновационных решений, подчёркивает Пискунов. Результатом этих решений являются экономические выгоды, забота об окружающей среде и безопасное производство работ.

Александр Рюмин/ТАСС

Говоря о значимых темах с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности региона, он заявил, что распространение ТОСЭР на новые области и включение в них новых резидентов — ключевой инструмент привлечения инвестиций и повышения инфраструктурной доступности отдалённых территорий.

ТОСЭР является мощным стимулом развития перерабатывающих и вспомогательных бизнесов параллельно с добывающим комплексом. На сегодняшний день этот инструмент — чуть ли не единственный драйвер роста экономики регионов ДФО. И здесь, по его словам, важно понимать, что диверсификация бизнеса в регионе может проводиться только за счёт привлечения крупных инвестиционных проектов, отличных от уже существующих.

Кроме того, касаясь прошедшего в Мирном Первого Нефтегазового форума, Пискунов отметил, что оценивать это мероприятие непредвзято достаточно сложно, так как нет возможности сравнить его с предыдущими. Очевидной ценностью форума, по его словам, является то, что он предоставил возможность проведения открытого диалога между бизнесом, властью и общественностью.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Учитывая тот факт, что в регионе уже есть много результатов и наработок, мирнинский форум должен стать не просто площадкой для диалога, а реальным информационным и организационным драйвером для социально-экономического развития территории, — уверен Пискунов.

Помимо этого, важным критерием станет обмен опытом на технологическом уровне. Несмотря на то, что технологии опережают самые смелые ожидания, перед отраслью всё ещё стоят невыполнимые задачи на текущем уровне технического развития. Но наука развивается, и то, что было невозможно 20 лет назад, теперь вполне реализуемо.

И если форум даст доступ к обмену мнениями по технологии добычи, переработки и транспортировки, а также будет способствовать их развитию, это станет прорывом для отрасли в регионе и стране. В таком случае большое количество законсервированных или ещё не тронутых месторождений окажутся доступны не только для нефтяников и газовиков, но и для других промышленных отраслей.