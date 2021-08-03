НДС для российского бизнеса предложили снизить до 15%

Правительству стоит поэтапно снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для бизнеса с 20 до 15%. Об этом в беседе с журналистами URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Я считаю, что нам нужно поддержать бизнес. Самая лучшая поддержка бизнеса — это снижение налога на добавленную стоимость. Не сразу, поэтапно до 15%, — заявил Аксаков.

Депутат отметил, что также следует отменить возврат НДС для компаний, которые экспортируют сырьё из РФ. По мнению политика, такой шаг позволит стимулировать предприятия отказаться от экспорта сырья в пользу готового продукта. Таким образом, в перспективе вырастет объём экспорта в денежном выражении.

Ранее стало известно, что кабинет министров России отверг законопроект о повышении предельной суммы для получения налогового вычета в три раза — со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. Инициатива приведёт к увеличению расходов из бюджетов субъектов, считают в правительстве. При этом в пояснительной записке нет оценки этих расходов и источников для их компенсации.