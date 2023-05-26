Michelin продала российский бизнес Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору «Пауэр Интернэшнл-шины»

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Французская компания Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, сообщила, что продала российский бизнес. Активы приобрел местный дистрибьютор ряда шинных марок — ООО «Пауэр Интернэшнл-шины».

Michelin сообщает о подписании соглашения с ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» о покупке двух местных компаний — Michelin Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) LLC и Camso CIS LLC. Компания «Пауэр Интернэшнл-шины», известный партнер Michelin, является одним из основных дистрибьюторов шин в России и представлена по всей стране, — говорится в заявлении компании.

Соглашение позволит сохранить 250 рабочих мест. При этом те, кто захочет уйти из компании, «сделают это на хороших условиях».

В марте прошлого года ряд заграничных компаний, у которых были шинные заводы в РФ, приостановили производство. Например, французская компания Michelin, немецкий концерн Continental и японский Bridgestone прекратили ввоз шин в Россию. Финская Nokian Renkaat и итальянская Pirelli заявили о прекращении инвестиций в производство шин в России. Затем ряд компаний сообщили об уходе из России и передаче бизнеса российским предпринимателям.