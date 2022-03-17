Pirelli приостанавливает свою деятельность в России

Итальянский производитель шин Pirelli заявил о том, что приостанавливает инвестиции в Россию и сокращает деятельность своих заводов в стране из-за событий на Украине. При этом в компании не уточнили планируется ли полное прекращение поставок в Россию. Об этом сообщает ТАСС

Работа заводов в России будет постепенно ограничивается теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников, — сказано в пресс-релизе.

В компании также создан кризисный комитет для постоянного мониторинга развития событий на Украине. Руководство также объявило о подготовке мер, которые могли бы смягчить последствия.

Производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm ранее приостановил продажи своей продукции компаниям из России, заявил старший вице-президент по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс. Корпорация таким образом отреагировала на призыв вице-премьера Украины Михаила Фёдорова прекратить все операции и поставки в РФ. Он добавил, что Qualcomm сделала прямые пожертвования гуманитарным организациям для помощи украинцам.