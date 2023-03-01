Крупнейший ретейлер увеличил скидку до 15% всем пенсионерам

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Торговая сеть «Пятёрочка» и платёжная система «Мир» с 1 марта увеличат действующую пенсионную скидку с 10 до 15% при оплате национальной картой. Акция будет действовать до 31 мая 2023 года во всех регионах присутствия сети.

Теперь действующая ежедневно в специальные часы скидка 10% для пенсионеров будет суммироваться со скидкой 5% от платежной системы «Мир». Таким образом пенсионеры смогут оплачивать покупки с выгодой 15%. Для получения скидки необходимо предъявить на кассе пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии и оплатить покупки картой «Мир».

Директор департамента управления лояльностью и монетизацией клиентов торговой сети «Пятёрочка» Алёна Семичастнова заявила, что акция поможет наиболее чувствительным к цене гражданам.

«В непростое время, когда экономия становится одним из ключевых факторов выбора магазина, мы совместно с нашим партнером – российской платежной системой «Мир» — рады предложить дополнительную скидку наиболее чувствительным к цене слоям населения, пожилым людям», — отметила она.

Ежемесячно пенсионеры совершают по картам «Мир» около 12 миллионов покупок в магазинах сети, сообщила директор по развитию клиентских сервисов платежной системы Елена Лазарева.

«Мы хотим, чтобы пожилые люди могли ещё больше экономить на повседневных тратах, и надеемся, что новая акция поможет сократить расходы в наиболее востребованной категории — продукты питания», — сказала она.