Константин Эрнст вошёл в совет директоров МТС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС. Помимо него в совет впервые вошли: председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc. Шайган Херадпир, а также бывший вице-президент по технологиям Amazon и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура.
Как
Доля АФК «Система» в капитале оператора составляет 50,02%.
Как писал NEWS.ru, компания МТС договорилась о продаже своей «дочки» на Украине за $734 млн. Сотовый оператор вёл переговоры о продаже «Водафон Украина». Совет директоров МТС рекомендовал внеочередному собранию акционеров согласиться с решением выплатить специальные дивиденды в размере 13,25 рубля за акцию на общую сумму 26,48 млрд рублей. Решение принято с учётом финансовых результатов МТС за девять месяцев и сделки по продаже бизнеса на Украине — дочерней компании «Водафон».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен