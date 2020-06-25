Константин Эрнст вошёл в совет директоров МТС

https://static.news.ru/photo/7d6c51da-b6f6-11ea-8d1e-fa163e074e61_660.jpg Константин Эрнст Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС. Помимо него в совет впервые вошли: председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc. Шайган Херадпир, а также бывший вице-президент по технологиям Amazon и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на итоги заочного годового общего собрания акционеров, свои места в компании сохранили член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артём Засурский, президент, председатель правления МТС Алексей Корня, независимые директора Томас Холтроп, Регина фон Флемминг и экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев.

Доля АФК «Система» в капитале оператора составляет 50,02%.

Как писал NEWS.ru, компания МТС договорилась о продаже своей «дочки» на Украине за $734 млн. Сотовый оператор вёл переговоры о продаже «Водафон Украина». Совет директоров МТС рекомендовал внеочередному собранию акционеров согласиться с решением выплатить специальные дивиденды в размере 13,25 рубля за акцию на общую сумму 26,48 млрд рублей. Решение принято с учётом финансовых результатов МТС за девять месяцев и сделки по продаже бизнеса на Украине — дочерней компании «Водафон».