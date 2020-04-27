К системообразующим предприятиям Минпромторг отнёс 519 компаний

https://static.news.ru/photo/877a8674-886b-11ea-9e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ дополнила перечень системообразующих организаций ещё 274 компаниями. В настоящее время в списке находятся 519 предприятий, работающих в 25 отраслях промышленности.

Перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России дополнен 274 организациями, — говорится в сообщении Минпромторга.

В министерстве уточнили, что перечень дополнили организации из 23 отраслей промышленности, в их числе: машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, фармацевтическая, медицинская и мебельная промышленность, металлургия, промышленность стройматериалов и конструкций, производство народных промыслов и розничная торговля.

Как писал NEWS.ru, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России расширило перечень системообразующих организаций в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций. Список претендентов на первоочередную поддержку во время кризиса пополнили 12 компаний. Таким образом, в новой редакции перечня отражена и сгруппирована по подотраслям информации и связи 91 такая организация.