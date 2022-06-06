Independent: объемы перевозок российской нефти выросли вдвое после эмбарго

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Частичное эмбарго на российские энергоносители привело к тому, что европейские компании удвоили перевозки нефти из России, пишет британская газета Independent. По словам западных экспертов, отказ большинства судоходных компаний от поставок топлива из России позволяет оставшимся получать «бешеную прибыль», а остановить суда, которые перевозят российский груз под флагами ЕС, невозможно, что снижает и сам эффект от эмбарго.

Компании ЕС продолжают получать прибыль от транспортировки российской нефти в такие страны, как Индия и Китай. Они, как выяснилось, охотно покупают сырую нефть, от которой отказалась Европа, — говорится в материале.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что частичное эмбарго ЕС на закупку российской нефти вынудит Россию нарастить торговлю сырьём в Азии, особенно в Индии и Китае. По его словам, решение ЕС об эмбарго, если Москва не успеет вовремя перенаправить все объёмы чёрного золота, вызовет дополнительный рост цен и ещё больший дефицит углеводородов во всём мире. По его словам, такой сценарий позволит РФ компенсировать потери из-за санкций ЕС благодаря продажам меньших партий, но по более выгодным ценам.