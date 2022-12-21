Илон Маск назвал условие для ухода c поста главы Twitter

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что уйдет с поста главы компании Twitter, которой владеет, как только найдет себе замену. Он при этом уточнил, что для этого придется найти «достаточно глупого человека», который согласиться на эту должность. После уходе, по его словам, он займется руководством командами программного обеспечения и серверов компании.

Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов, — написал Маск на своей странице в Twitter.

Он при этом не стал уточнять, кого он рассматривает в качестве кандидата на эту позицию.

Большая часть пользователей (57,5%), принявших участие в голосовании на странице американского миллиардера по вопросу его ухода с должности главы Twitter, ранее высказались за данный шаг. В общей сложности в голосовании поучаствовали 17,5 млн аккаунтов. Свое нежелание и дальше видеть Маска во главе социальной сети выразили более 10 миллионов пользователей.