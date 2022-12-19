Подписчики Маска проголосовали за его уход с поста главы Twitter

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большая часть пользователей (57,5%), принявших участие в голосовании на странице американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по вопросу его ухода с должности главы Twitter, высказались за данный шаг. В общей сложности в голосовании поучаствовали 17,5 млн аккаунтов. Свое нежелание и дальше видеть Маска во главе социальной сети выразили более 10 миллионов пользователей.

Бизнесмен, запуская опрос, пообещал действовать в соответствии с результатами. В процессе Маск несколько раз выходил на связь с подписчиками. В частности, когда людей, голосующих за его уход, стало больше, он подчеркнул, что нужно быть «осторожнее со своими желаниями, ведь они могут сбыться». Цитированием Михаила Булгакова Маск не ограничился: также он, отвечая на один из комментариев, заметил, что преемника в настоящий момент нет.

Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет поддерживать жизнь Twitter, — написал бизнесмен и добавил, что никто не хочет эту работу.

Ранее IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер сказал NEWS.ru, что Илон Маск уйдет с поста главы Twitter после реорганизации. По его словам, миллиардеру куда ближе Tesla и другие проекты, но Маск все равно сохранит влияние, он сможет отменять любые решения, менять менеджмент.