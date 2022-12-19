IT-эксперт объяснил, почему Маск может уйти с поста главы Twitter IT-эксперт Геллер заявил, что Маск уйдет с поста главы Twitter после реорганизации компании

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Илон Маск

Илон Маск уйдет с поста главы Twitter после реорганизации, заявил NEWS.ru IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, миллиардеру куда ближе Tesla и другие проекты, но Маск все равно сохранит влияние, он сможет отменять любые решения, менять менеджмент.

Конечно, Маск уйдет с поста главы Twitter. Вопрос — когда? Все-таки это не профильное занятие, его должны заменить люди, способные решать такие задачи профессионально. Но хотелось бы, чтобы это произошло позже, так как Маск меняет идеологическую составляющую Twitter, меняет активно, и, может быть, еще какое-то время он нужен, чтобы задать тон новому зарождающемуся сообществу при новом руководстве, — заявил Геллер.

Он добавил, что Маск поменял весь топ-менеджмент Twitter, провел сокращение, а также задал новую идеологическую основу.

Очень просто, Twitter все свое время был для специфических людей специфической либеральной площадкой, оттуда выдавливалось любое консервативное зерно, — сообщил Геллер.

Эксперт также рассказал, зачем Маск запустил опрос, нужно ли ему покинуть пост главы компании. По его мнению, миллиардер «поигрался» с голосованиями в демократию.

Голосования обычно с очень предсказуемыми результатами, думаю, что все решения принимались заранее. В глубокой теории, если бы голосования шли не по плану, их бы могли отменить, — сообщил Геллер.

Ранее владелец Twitter Илон Маск сообщил об увольнении заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к скандалу с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Имя юриста упоминается в расследовании истории вместе с публикацией его переписки в контексте обсуждения данного инцидента.