IKEA временно перестала доставлять товары в Москву и Санкт-Петербург

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IKEA предупредила покупателей о временной невозможности доставки товаров в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщается на официальном сайте компании, в ближайшее время заняты все интервалы как для доставки, так и для самовывоза заказов.

К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты, — сказано в сообщении.

8 июля IKEA объявила о приостановке распродажи товаров на российском сайте. Прием онлайн-заявок был закрыт. Представители компании также призвали следить за обновлениями на площадке. Однако впоследствии стало известно, что российские покупатели снова не могут принять участие в распродаже IKEA, которая должна была начаться в онлайн-формате по прошествии недели. Впоследствии стало известно, что для решения проблемы организована автоматическая очередь для онлайн-покупок. Покупателям рекомендуется не обновлять страницу, чтобы не быть перенесенными в конец очереди, а также добавлять товары непосредственно в корзину.