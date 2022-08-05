IKEA расширила зону доставки по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о расширении зоны доставки товаров по России. Теперь заказать мебель и товары для дома от шведского бренда смогут жители 10 городов, в которых ранее не было магазина, сообщается на сайте IKEA.

Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск, — говорится в публикации на сайте.

Ранее доставка была доступна исключительно в тех городах, в которых работали магазины IKEA: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре, Самаре, Уфе и Омске.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в ближайшие выходные, с 6 по 7 августа, IKEA не будет приостанавливать онлайн-распродажу остатков товара и продолжит работать в привычном режиме.

Ранее в соцсетях сообщалось, что магазины IKEA могут снова вернуться в Россию. Однако позже представители компании опровергли эту информацию и заявили, что магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. По их словам, никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются.

31 июля на сайте IKEA появилось сообщение о возобновлении онлайн-распродажи товаров. Тогда личный кабинет и список покупок были еще недоступны, доступ к оформлению заказов оставался закрытым. Согласно распространившемуся в Сети заявлению, причиной ограничений компания назвала «временное отсутствие интервалов».