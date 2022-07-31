IKEA снова объявила онлайн-распродажу товаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведская компания IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров. Об этом говорится на сайте компании.

Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары [...], однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернёт вас обратно в очередь, — обращаются к покупателям разработчики сайта.

На данный момент личный кабинет и список покупок пока недоступны. IKEA два дня назад снова закрыла доступ к оформлению заказов. Причиной компания назвала временное отсутствие интервалов.

Распродажей товаров сети уже успели заинтересоваться мошенники, которые создали фейковые сайты компании и похищают таким образом деньги россиян.

Ранее замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что IKEA не подтвердила Минпромторгу планы по продаже торговых точек в России. Замминистра также рассказал о судьбе торговой сети Zara на российском рынке. По его словам, бренд не заявлял о желании вернуться в страну, однако ограничений для этого Минпромторг не вводил.