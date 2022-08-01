IKEA развеяла слухи о возвращении в Россию Магазины IKEA останутся закрытыми для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведская компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA развеяла слухи о возвращении на российский рынок. На данный момент ретейлер не разрабатывает планов по открытию магазинов, пишет АБН со ссылкой на представителей компании.

Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются, — говорится в сообщении.

Информация о том, что магазины IKEA снова вернутся в Россию, ранее появилась в соцсетях со ссылкой на сотрудников компании.

31 июля на сайте IKEA появилось сообщение о возобновлении онлайн-распродажи товаров. Тогда личный кабинет и список покупок были еще недоступны, доступ к оформлению заказов оставался закрытым. Согласно распространившемуся в Сети заявлению, причиной ограничений компания назвала временное отсутствие интервалов.

Как заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, IKEA не подтвердила Минпромторгу планы по продаже торговых точек в России. Замминистра также рассказал о судьбе торговой сети Zara на российском рынке. По его словам, бренд не заявлял о желании вернуться в страну, однако ограничений для этого ведомство не вводило.