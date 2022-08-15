IKEA назвала срок завершения онлайн-распродаж в России IKEA завершит онлайн-распродажу к вечеру 15 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-продажа товаров IKEA в России закончится вечером 15 августа 2022 года, сообщается на российском сайте компании. Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все оформленные заказы будут доставлены в течение августа и сентября.

15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов, — сказанов сообщении.

Ранее руководительница агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская предположила, что сеть IKEA в ходе распродажи в России могла заработать около 50 млрд рублей. Она подсчитала, что в 2021 году сеть заработала в России 157,2 млрд рублей, что примерно равняется 6,2% глобальной выручки IKEA.

15 июня в пресс-службе сети раскрыли детали продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начала искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

31 июля на сайте IKEA появилось сообщение о возобновлении онлайн-распродажи товаров. Тогда личный кабинет и список покупок были еще недоступны, доступ к оформлению заказов оставался закрытым. Согласно распространившемуся в Сети заявлению, причиной ограничений компания назвала «временное отсутствие интервалов».