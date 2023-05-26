Греф предложил унифицировать поддержку малого бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на форуме «Опора России», что нельзя останавливать меры поддержки малого бизнеса. В пресс-службе финансово-кредитной организации NEWS.ru сообщили, что «Сбер» видит потенциал как минимум двукратного роста доли МСБ в ВВП страны.

Считаем индивидуальных предпринимателей одним из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе. Эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период CPVID-19 в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что «Сбер» планирует нарастить в несколько раз инвестиции, направленные на привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты. Речь идет о сервисах по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачных технологиях, ИИ-сервисах и рекламе.

Греф добавил, что факт того, что доля малого бизнеса во внутреннем валовом продукте России составляет всего 20% — это стыдный для экономики показатель. Он сравнил этот показатель с ВВП других стран. В Китае доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет 60-70%, в США и Финляндии — порядка 60%, в Италии — свыше 70%.