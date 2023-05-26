Греф назвал стыдным процент малого бизнеса в ВВП России Греф: доля малого бизнеса в ВВП России в 20% — это стыдно

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Герман Греф

Факт того, что доля малого бизнеса во внутреннем валовом продукте России составляет всего 20% — это стыдный для экономики показатель, передает РИА новости слова главы Сбербанка Германа Грефа. Такое мнение топ-менеджер высказал на форуме «Опора России».

К сожалению, становится заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП... Доля 20% ВВП — это стыдно, мне кажется, — заявил Греф.

Греф сравнил этот показатель с ВВП других стран. В Китае доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет 60-70%, в США и Финляндии — порядка 60%, в Италии — свыше 70%.

Ранее сообщалось, что ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил $15 тысяч, приблизившись к рекордным уровням десятилетней давности. Об этом свидетельствует анализ данных Международного валютного фонда.

Бывший глава Минфина РФ Андрей Нечаев ранее заявил, что возможности российской экономики адаптироваться к новым условиям после начала спецоперации на Украине оказались выше предполагаемых — ВВП страны упал всего на 2,1% вместо прогнозируемых 8–10%. При этом он отметил, что в некоторых секторах ситуация ухудшилась: в автомобилестроении, вагоностроении и изготовлении стройматериалов.